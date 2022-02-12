Врач рассказал о главных симптомах заболевания "омикроном"

Врач-инфекционист Краснодарской краевой специализированной инфекционной больницы (СКИБ) Елена Палиева во время еженедельного брифинга для журналистов по заболеваемости COVID-19 рассказала о том, на что в первую очередь обратить внимание пациентам при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса.

По словам сотрудника главного ковидного госпиталя Кубани, количество заболевших COVID-19 в крае значительно увеличилось. Если, к примеру, по данным регионального оераштаба, в ноябре минувшего года максимальное недельное их число составляло 5600 случаев, в декабре - 5100, то за последнюю неделю января - 7500. А за первую неделю февраля 18 тысяч 412 случаев (в 2,5 раза выше, чем за предыдущие семь дней).

- Это указывает на быстрое распространение "омикрона" и на сокращение инкубационного периода, по сравнению с "Дельта" вариантом. Человек может быть уже заразен через сутки-двое, а симптомы заболевания проявляются на третьи-пятые сутки. "Омикроном" могут заражаться как переболевшие, так и вакцинированные, - подчеркнула Палиева. - Заболевание протекает в большинстве случаев в легкой или средней форме. А тяжелое наблюдается у людей из группы риска, среди которых пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением и диабетом. В группу риска также входят те, кто не привился и пожилые люди. Молодые люди страдают в меньшей степени. А вот дети заражаются сегодня чаще, причем "омикрон" начал вызывать у них тяжелые течения.

Как подчеркивает доктор, по симптоматике это напоминает ОРВИ: насморк, температура, ломота в теле, кашель, снижение аппетита. Отличительная особенность - сильная слабость и боль в горле. Причем это не было характерно для других вариантов ковида. Также у части заболевших наблюдается гиперестезия - повышенная чувствительность к внешним воздействиям.

- Ранним признаком заражения новым штаммов является боль в мышцах или суставах. Еще одна особенность "омикрона" - быстрое заражение бронхов или легких. При средней степени тяжести температура 39 держится несколько дней, может появиться одышка, - продолжает врач-инфекционист. - Если такое состояние длится более пяти дней, то оно должно вызывать тревогу. В случае появления дискомфорт в области грудной клетки, необходимо вызвать "скорую помощь".

Доктор также еще раз напоминает: вакцинация остается единственным способом защиты: "Прививка формирует стойкий иммунитет и снижает вероятность переболеть в тяжелой форме или летального случая".