В Калининграде кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

В Калининградской области планируют ограничить работу предприятий общественного питания в новогодние праздники. Они не смогут принимать посетителей с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года.

В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа кафе и ресторанов разрешена с 6 до 19 часов. При этом они смогут функционировать на вынос, доставлять еду на дом и в отельные номера.

Эти и другие ограничения прописаны в проекте постановления регионального правительства. Он пока не принят. Возможно, после детального обсуждения в документ внесут корректировки.

Помимо общепита, ограничения коснутся организаций туристической сферы. С 25 декабря по 10 января запрещаются групповые экскурсии в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные поездки. Можно проводить пешеходные экскурсии, если численность группы не превышает 10 человек.

Ранее региональные власти сообщали о планах ввести еще более жесткие ограничения. Предполагалось, что с 28 декабря по 17 января закроются вообще все культурные, развлекательные и спортивные учреждения, сауны и салоны красоты, торговые центры.

Однако позже эти меры смягчили. Так, музеи, согласно проекту, смогут принимать индивидуальных посетителей. Деятельность кинотеатров с 28 декабря разрешена при загрузке не более 50 процентов. Торговые центры с 28 декабря по 10 января смогут работать с 6.00 до 19.00. А работу саун и салонов красоты ограничивать пока не планируется.