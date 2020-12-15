В Калининграде ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Калининграде с 28 декабря вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Власти приняли решение на три недели закрыть все магазины, за исключением продовольственных, фитнес-центры, парикмахерские, кинотеатры, музеи, дома культуры.

Запрещена также деятельность саун, бань, SPA-центров, салонов красоты. В органах власти прекращается прием граждан, а банки, МФЦ продолжат работу только с юридическими лицами, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. Также отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные мероприятия.

Кроме того, продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Школьники будут на каникулах до 18 января. Учащиеся колледжей и вузов готовятся сдавать зимнюю сессию дистанционно. Детские сады продолжат работу с 50% нагрузкой.