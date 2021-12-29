В России зарегистрировано лекарство, которое лечит от коронавируса

Что представляет собой новый противовирусный препарат "МИР 19" и какие еще лекарства от коронавируса появились в последнее время? "РГ" - Неделя продолжает отвечать на вопросы наших читателей.

Что представляет собой новый препарат от коронавируса "МИР 19"?

На прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19 - его назвали "МИР 19". Разработали его ученые ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России.

Необычное название лекарства расшифровывается как "Малая интерферирующая РНК", поскольку действие основано на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, в результате чего он теряет способность к размножению. То есть, как подчеркивают разработчики, лекарство является этиотропным, проще говоря, воздействует на причину заболевания.

Препарат очень прост в применении: больной получает его виде ингаляции, вдыхая через небулайзер. При этом на организм человека лекарство не влияет, мишенью является именно вирус. Весь 2021 год шли клинические исследования - "МИР 19" применяли в "красной зоне" у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. Испытания подтвердили: лекарство эффективно в сравнении со стандартной терапией. Правда, рекомендовано к применению новое лекарство пока только в стационарах.

"Особенность препарата в том, что он работает на генном уровне, а именно избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК-вируса, при этом не затрагивая геном человека. Препарат кодирует фермент - РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма", - пояснила механизм действия нового лекарства руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"МИР 19" воздействует на причину заболевания, не давая коронавирусу размножаться. Фото: РИА Новости

"Главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации. Главной сложностью при создании препарата было доставить эти молекулы РНК к месту действия - внутрь инфицированной клетки, куда самопроизвольно они не проникают. Для этого был создан специальный носитель, особый пептид, который при контакте с молекулами РНК формирует нанокомплексы. Такие нанокомплексы способны преодолевать барьер в виде клеточной стенки и оказывать антивирусный эффект уже внутри клетки", - рассказал директор Института иммунологии, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

Это уже не первый препарат такого рода - ранее в институте были созданы и успешно применяются лекарства против вируса гепатита С, а также препараты для лечения бронхиальной астмы, аллергического ринита.

Что такое гибридный иммунитет?

Многих интересует, почему медики рекомендуют делать прививку даже тем, кто переболел коронавирусом и, казалось бы, надежно защищен иммунитетом, сформировавшимся естественным путем. Однако исследования показывают: лучше всего оказываются защищены люди, получившие гибридный иммунитет, то есть в результате и болезни, и прививки.

У переболевшего COVID-19 есть высокий риск повторно заболеть, если в первый раз он был инфицирован штаммом "дельта", а во второй - "омикроном".

"Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от "омикрона". Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта". Против "дельты" все вакцины срабатывали очень неплохо", - рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Гибридный иммунитет защищает и от "омикрона"

Самую надежную защиту от заражения "омикрон"-штаммом, отметил эксперт, получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет.

"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона". Гибридный иммунитет - это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от "омикрона" из всех имеющихся и даже теоретически возможных", - сказал врач. Он отметил, что гибридный иммунитет может усилить защиту организма от "омикрон"-штамма в десятки раз. Получается, прививаться нужно в любом случае, независимо от того, болел человек раньше коронавирусной инфекцией или нет.

"Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования "омикроном", но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов", - объяснил Водовозов.

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Правда ли, что на Западе есть эффективная таблетка против коронавируса?

Пока это только громкие заявления, правда, основанные на результатах первых этапов клинических исследований. Противовирусная таблетка, названная "Паксловид", как заявляют ее разработчики - фармгигант Pfizer, предназначена для амбулаторного лечения . В компании заявили, что препарат снижает риск тяжелого течения COVID-19 и смерти на 89% по сравнению с группой плацебо. Среди добровольцев, получавших "Паксловид", не было ни одной смерти, а госпитализация потребовалась менее чем 1% участников. В контрольной группе, находившейся на стандартной терапии, пришлось отправить в больницу 7%, а семь человек умерли.

"Паксловид" предназначен для амбулаторного лечения больных с COVID-19. Фото: EPA

Правда, прежде чем препарат будет зарегистрирован, предстоит провести более широкие испытания с участием десятков тысяч добровольцев.

При этом в Pfizer сообщили, что планируют включить в проведение испытаний и российские клиники.

Интересно, что практически одновременно с объявлением о "Паксловиде" (а точнее, ровно за день до сообщения) пришла новость о регистрации в Великобритании еще одного противовирусного лекарства - "Молнупиравира", разработанного американской Merck с партнерами. Это лекарство, заявили разработчики, уменьшает риск тяжелого COVID-19 и летального исхода в два раза.

По факту "Паксловид" - это доработанный старый препарат Pfizer против риновирусов, пояснил вирусолог Павел Волчков. По мнению эксперта, он вряд ли сможет оказать решающее влияние на пандемию: принцип действия РНК-препаратов, к которым он относится, таков, что быстро изменяющийся коронавирус быстро "научится" обходить ингибирующий (блокирующий) эффект лекарства. Против новых штаммов оно может оказаться неэффективным.

Поиски надежного противовирусного лекарства идут и в нашей стране. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что во второй половине 2022 года в научном центре планируют начать испытания такого препарата.

"Клинические исследования начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, препарат будет непосредственно "давить" размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях. Это совершенно необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался", - сказал Гинцбург.