Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID

Во второй половине 2022 года планируется начать клинические исследования препарата, который сможет "давить размножение вируса у больных", рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что лекарство будет способно подавлять размножение вируса даже у тяжелобольных пациентов и этот препарат станет страховкой для тех, кто не поставил прививку.

"Это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

Сейчас в России проходит клинические испытания лекарство от коронавируса "Мир 19" на основе малых интерферирующих РНК, способных "выключать" действие вируса в живых клетках. По предварительным итогам исследований препарат показал эффективность.

Также продолжается разработка вакцин. Сейчас идет подготовка к испытаниям вакцины для детей от 6 лет.