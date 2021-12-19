Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет

На исследование вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет потребуется около трех месяцев, рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Гинцбурга, сейчас в Минздрав уже подан пакет документов для получения разрешения. После этого специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям.

"Я надеюсь, не больше месяца эксперты Минздрава будут рассматривать эти документы и - с замечаниями или без замечаний - нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев", - сказал он.

Ранее был разработан препарат "Спутник М", который разрешен к использованию для подростков 12-17 лет. Он создан на основе "Спутника V", вакцинация проводится также в два этапа с разницей в 21 день. Планируется, что подростки начнут получать прививки до конца года.