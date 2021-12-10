Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца 2021 года

До конца нынешнего года начнется вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Пермь. "До конца года первую вакцинацию среди подростков проведем по всей России", - уточнил министр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Прививать подростков будут вакциной "Спутник М". Это ослабленный вариант вакцины "Спутник V". Как и взрослая вакцина, "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Если подростку еще не исполнилось 15 лет, то вакцинация будет проводиться с согласия его родителей или законных представителей. А если подростку уже 15 лет, то с согласия самого несовершеннолетнего.

До конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины "Спутник M".

Когда только пандемия коронавируса начиналась, она не представляла опасности для детей. Но сейчас ситуация изменилась. Виной всему - "дельта"-вариант коронавируса. "По сравнению с началом пандемии дети до пяти лет стали болеть примерно вдвое чаще, дети старше пяти лет, особенно подростки, болеют примерно в три раза чаще", - пояснила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. К тому же у детей чаще, чем раньше, развиваются постковидные осложнения. Поэтому лучше предотвратить заболевание, чем потом бороться с последствиями.