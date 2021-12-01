В России произведено 150 тысяч доз вакцины для подростков "Спутник М"

В России уже произведено почти 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", а до конца в гражданский оборот поступит 200-250 тысяч доз препарата. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Напомним, вакцину "Спутник М" (для подростков в возрасте от 12 до 17 лет) Минздрав России зарегистрировал 24 ноября. "Во время клинических исследований "Гам-ковид-вак М" показал высокую безопасность и эффективность", - говорится в заявлении ведомства.

После введения двух доз препарата у 93,2 процента добровольцев сформировался необходимый клеточный иммунитет. Из побочных эффектов была лишь повышенная температура на следующий день после вакцинации. "Максимальный подъем температуры составлял 37,4 градуса", - уточнил Гинцбург. Он также обратил внимание на интересный факт - у подростков антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых

Сыворотку крови добровольцев исследовали на 42-й день после введения препарата.

"В варианте вакцины для подростков количество действующего вещества снижено в пять раз. Это нестандартный подход. Обычно дозировка для подростков не снижается, - говорит иммунолог Николай Крючков. - С безопасностью, думаю, что все хорошо".