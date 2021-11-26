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26.11.2021 05:32
Рубрика: Общество

Иммунолог рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М"

Текст: Николай Грищенко

Вакцина "Спутник М" разработана для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прошедшие с начала июня испытания препарата подтвердили ее безопасность и эффективность.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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- В варианте вакцины для подростков количество действующего вещества снижено в пять раз. Это нестандартный подход. Обычно дозировка для подростков не снижается, - сообщил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он также отметил, что такой данное решение связано с желанием снизить вероятность возникновения нежелательных эффектов после прививки: температуру, недомогание, мышечную боль и обеспечить максимальную безопасность.

"А с безопасностью, думаю, что все хорошо. По крайней мере, мы видим, что вакцинация подростков препаратами Pfizer и Moderna, AstraZeneca с не заниженными дозами действующих веществ, идет хорошо, а Pfizer и Moderna применяют даже для детей от 5 до 11 лет", - отметил иммунолог.

Напомним, что для вакцинации подростков до 15 лет нужно будет согласие родителя или законного представителя, а с 15 лет подросток сможет принимать решение о вакцинации самостоятельно.

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