Детская вакцина "Спутник M" в вопросах и ответах

В России зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет от производителей "Спутника V". Прививки тинейджерам начнут делать уже в декабре. "РГ" - Неделя собрала все основные факты о детской вакцине, известные на сегодняшний день.

Подростков прививают от COVID-19 уже более чем в 40 странах мира. В России планируется начать в декабре. Фото: EPA

Почему вакцину назвали "Спутник М"?

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, представляя препарат, сообщил, что ее название "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") означает "для маленьких".

В первой фазе испытаний детской вакцины приняли участие 99 подростков от 12 до 17 лет, в третьей фазе, которая продолжается уже после регистрации, будет задействовано три тысячи добровольцев. При этом в минздраве уже заявили, что вакцинация рекомендована всем школьникам начиная с 12 лет, но в первую очередь - ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Зачем вакцинировать детей, если они редко болеют COVID-19?

Нам все два года эпидемии говорили, что коронавирус для детей не так и опасен. И это действительно так: по данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доля заболевших детей от общего числа COVID-пациентов составляет около 5%. Но с приходом штамма "дельта" ситуация изменилась в худшую сторону. "По сравнению с началом пандемии дети до пяти лет стали болеть примерно вдвое чаще, дети старше пяти лет, особенно подростки, болеют примерно в три раза чаще", - сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине минздрава Лейла Намазова-Баранова. К тому же у детей чаще, чем раньше, развиваются постковидные осложнения. Так что, подчеркнула главный специалист, "лучше предотвратить заболевание, чем потом расхлебывать эти последствия".

"Спутник М" полностью повторяет взрослую вакцину, но дозировка уменьшена в 5 раз

Детская смертность от COVID-19, по общемировой статистике, составляет всего около 0,005%. Казалось бы, мизер. Но все же это пятьдесят погибших детей на миллион заболевших. А количество тяжело болеющих, которых нужно лечить в больнице, - в 100 раз больше.

Для сравнения: от ветрянки или от ротавируса до появления вакцин детей в США умирало в год в три раза меньше. Что касается постковидных проявлений, их отмечают у 7-8% всех переболевших детей.

Что представляет собой российская детская вакцина?

"Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов. В их состав входят рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипа, несущих ген белка S вируса SARS-CoV-2", - говорится в инструкции к препарату. Проще говоря, состав "Спутника M" полностью повторяет взрослую вакцину, но дозировка уменьшена в пять раз. Это оправдано: иммунная система детей реагирует на вакцинацию гораздо активнее, чем у взрослых. Испытания показали, что эффективность детского варианта вакцины у подростков составила около 93%.

Где детей уже прививают?

В США применять детскую вакцину разрешили еще в мае, и сейчас привито уже более 12 миллионов подростков. Делают прививки тинейджерам в ЕС, Канаде, ОАЭ, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Аргентине, Чили, Кубе - всего уже более чем в 40 странах. В Китае полную вакцинацию прошли более 85% детского населения - тут прививают уже и детей младше 12 лет. Малышей начал прививать Израиль. А на Кубе применяют собственную вакцину (Soberana 2 и Soberana Plus), причем прививки делают детям начиная с двух лет. Обязательную вакцинацию детей объявили в Коста-Рике. В европейских странах процесс движется медленнее - в Германии подростков с 12 лет разрешили прививать только в августе (вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna). Но на днях вакцина Pfizer получила разрешение к применению у возрастов 5+.

Где гарантии, что прививка точно безопасна для детей и эффективна?

Клинические исследования показали, что "иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев (формирование антиген специфичных клеток обоих популяций Т-лимфоцитов)", - сказано в инструкции. Проще говоря, у девяти из десяти подростков образовались антитела, защищающие от заражения коронавирусом, а также длительный Т-клеточный иммунный ответ. При этом неприятные поствакцинальные симптомы были легкими: отмечалась реакция в месте укола - гипертермия, боль, отек, зуд, астения. В редких случаях проявилась заложенность носа, головная боль и нарушения со стороны ЖКТ (диспепсия).

Максимум в течение двух-трех дней все прошло, все нежелательные явления "завершились выздоровлением без последствий", - следует из инструкции к вакцине.

А нет ли у детей каких-то особых противопоказаний к вакцинации?

В инструкции к "Спутник М" указано:

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;

при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку проводят после нормализации температуры;

возраст до 12 лет (младшеклассники в испытаниях не участвовали);

если тяжелая аллергическая реакция развивается после введения первого компонента, вторая прививка не делается.

С осторожностью

Применяют вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для детей:

с аутоиммунными заболеваниями (особенно если есть тенденция к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);

с раковыми заболеваниями.

Как будет проходить вакцинация детей?

Будут ли прививки детям делать организованно в школе или каждого ребенка отправит на вакцинацию педиатр? Этот вопрос, понятно, сейчас волнует родителей больше всего. Но точного ответа на него пока нет. "Российская газета" отправила соответствующий запрос в минздрав.

Но уже точно известно, что вакцинация подростков будет добровольной. "В нашей стране объявлена политика добровольной вакцинации, детям до 15 лет потребуется согласие их родителей или других законных представителей. Это обязывает медработников проводить собеседование с родителями или опекунами, - пояснил "РГ" заслуженный врач России, ведущий научный редактор дистанционного образовательного сервиса для медработников Vrachu.ru Михаил Каган. - Вакцинация будет предлагаться всем детям от 12 лет, поскольку COVID-19 может вызвать у них серьезное заболевание".

В минздраве подтвердили: "В соответствии с Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а в возрасте 15 лет и старше - исключительно при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия".