Иммунитет после вакцины "Спутник М" сформировался у 93,2% подростков

После вакцинации подростков препаратом "Спутник М" у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом говорится в инструкции к препарату, передает ТАСС.

В документе отмечается, что сыворотку крови добровольцев на наличие антител к инфекции исследовали на 42-й день от начала вакцинации.

Напомним, Минздрав зарегистрировал 24 ноября вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как пояснили в ведомстве, "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.