Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков "Спутник М"

Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-ковид-вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины", - говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Как пояснили в ведомстве, "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее директор центра Александр Гинцбург рассказал, что в ходе исследований выяснилось, что у подростков в возрасте 12-17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. По словам ученого, вакцина представляет собой "фактически тот же "Спутник V", только разведенный в пять раз".