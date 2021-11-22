Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков

У подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась лишь повышенная температура. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4 градуса", - уточнил он.

Ученый отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых.

По словам Гинцбурга, вакцина для детей это "фактически тот же "Спутник V", только разведенный в пять раз".

Вовлечение детей в эпидемиологический процесс стало одной из особенностей новой волны заболевания. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, наибольшее количество пациентов среди них в возрастной категории школьного возраста от 6 до 17 лет.