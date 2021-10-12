Вакцина от COVID-19 для детей проходит финальную стадию экспертизы

Вакцина против коронавируса для детей находится в финальной стадии экспертизы. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения", - заявил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Вовлечение детей в эпидемиологический процесс стало одной из особенностей новой волны заболевания. По словам главы Минздрава, наибольшее количество пациентов среди них в возрастной категории школьного возраста от 6 до 17 лет. "Количество среди общего числа заболевших составляет в пределах 12-13 процентов", - сообщил Мурашко.