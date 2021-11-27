Гинцбург рассказал о влиянии вакцины "Спутник M" на организм подростка

Вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник M" приводит к выработке кратно большего числа антител у подростков, чем прививка "Спутник V" - у взрослых, что объясняется особенностями детского организма.

Об этом рассказал директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в программе "Вести в Субботу" с Сергеем Брилевым.

"В ходе клинических исследований этой вакцины ("Спутник M". - Прим. ред.) было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность взрослого. Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, во много раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население", - пояснил Гинцбург.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник M", она предназначена для подростков 12-17 лет. Вакцина двухкомпонентная, второй компонент вводят через 21 день после первого. Дети в возрасте 12-15 лет будут прививаться только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут самостоятельно подписать информированное добровольное согласие на прививку.

Первыми вакцину "Спутник M" получат воспитанники военных училищ и кадетских корпусов по запросу Минобороны.