В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей

Более полумиллиона детей заразились коронавирусом за неполный 2021 год, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

"В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики, зарегистрировано более 570 тысяч случаев ковида у детей до 18 лет", - сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Салагая, всего на детей пришлось около 9,5% от всех случаев COVID-19 с начала года.

Напомним, в настоящее время в России зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет от производителей "Спутника V". Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей с 6 до 11 лет могут начаться в начале 2022 года.