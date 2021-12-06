Испытания вакцины для детей 6-11 лет запланированы на начало 2022 года

Клинические испытания вакцины от коронавируса для детей с 6 до 11 лет могут начаться в начале 2022 года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрирована вакцина для подростков 12-17 лет от производителей "Спутника V". Прививки тинейджерам должны начать делать в декабре.

Как объясняют специалисты, с приходом штамма "дельта" дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще, нежели раньше. Кроме того, у них чаще, чем у взрослых, развиваются различные постковидные осложнения.

Между тем по всему миру набирает обороты новый штамм "омикрон". И на его "родине" - в ЮАР - от этого варианта коронавируса уже пострадало большое количество детей до пяти лет.