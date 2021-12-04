В ЮАР от омикрон-варианта пострадало большое количество детей до пяти лет

В пятницу главный медицинский советник правительства ЮАР заявил, что из-за "высокопередаваемого" варианта коронавируса Omicron, распространяющегося быстрыми темпами в Южной Африке, непропорционально большое количество детей в возрасте до пяти лет оказывается в больницах.

Тревожное развитие событий рисует мрачную перспективу нового глобального цикла борьбы с вирусом, учитывая, что омикрон-вариант уже зафиксирован почти в сорока странах мира. Южноафриканские ученые также заявили, что новый штамм распространяется намного быстрее, чем любая предыдущая коронавирусная инфекция, сообщает The Daily Beast.

На виртуальной пресс-конференции советник правительства Ваасила Джассат, говоря о наиболее пострадавшем районе провинции Гаутенг, который включает в себя город Йоханнесбург, заявила, что медики наблюдают довольно резкий рост количества госпитализаций во всех возрастных группах, но особенно среди детей младше 5 лет. Сейчас количество этих малышей, находящихся в больницах с COVID-19, второе в больницах после лиц старше 60 лет. Так, в городском округе Цване, где находится столица ЮАР - город Претория, более 100 детей в возрасте до 5 лет были госпитализированы с COVID-19 в первые две недели новой четвертой волны, с 14 по 27 ноября. Для сравнения - за первые две недели третьей волны в стране, в мае этого года, в больницы было госпитализировано менее 20 детей. Все госпитализированные дети в возрасте 12-18 лет не были привиты, хотя и имели право на вакцинацию. А у детей младше 12 лет, которые не имели права на вакцинацию, никто из их родителей, кроме троих, не получил прививку.

По словам министра здравоохранения ЮАР Джо Фахла, чуть более 42 процентов всех взрослых в стране получили хотя бы одну дозу вакцины. Другой специалист, эпидемиолог Мишель Грум, рассказала на виртуальной встрече, что количество ежедневных госпитализаций в наиболее пострадавших районах провинции Гаутенг резко возросло с 19 до 78 в пятницу. Грум выразила озабоченность "быстро растущим" средним числом случаев инфицирования за семь дней, которое выросло с 332 1 декабря до 4 814 3 декабря.