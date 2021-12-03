"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 38 странах

Штамм "омикрон" обнаружен в 38 странах, при этом "дельта" остается самой распространенной мутацией коронавируса. Об этом заявил глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"На данный момент "омикрон" выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон".

Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта". Кроме того, он в три раза более заразен для людей, переболевших COVID-19.