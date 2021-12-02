"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом

Штамм коронавируса "Омикрон" в три раза более заразен для людей, переболевших COVID-19, чем предыдущие мутации. К такому выводу пришли ученые Центра эпидемиологического моделирования и анализа ЮАР и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

"Данные показывают, что "омикрон"-штамм обладает способностью обходить иммунитет от COVID-19, полученный заразившимися более ранними вариантами коронавируса", - приводит результаты исследований Reuters.

По словам сотрудницы НИИЗ Энн фон Готтберг, защитить от тяжелого протекания COVID-19 способна только вакцинация.

Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран. Россия в этот список не входит.