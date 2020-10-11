Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина на территории региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
По его словам, нужно не допустить закрытия области на карантин, который приведет к плаченым последствиям - экономика региона встанет. "Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Наша задача не допустить закрытия на карантин", - сказал он.
На своей странице в Instagram губернатор области также отметил, чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. Воробьев призвал отказаться от поездок в общественном транспорте или пользоваться им только в случае крайней необходимости. "Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела", - отметил он.
Также он попросил жителей Подмосковья носить защитные маски при посещении мест массового скопления людей и не заниматься самолечением.
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Так получилось, что мои прямые обращения чаще всего связаны с темой ковида. К сожалению, госпитализация растет и в больницы попадают много людей. Поэтому наша главная задача сегодня – сдержать распространение вируса, обезопасить себя и родных. ⠀ Чтобы избежать карантина и жестких ограничений, как весной, нужны дисциплина и ответственность каждого. И перед собой, и перед близкими. Тогда нам не нужно будет закрывать экономику, а самое главное – мы сохраним жизни. ⠀ ❗️Хочу сказать о трех главных вещах на сегодня. Первое: нужно жестко ограничить себя, и особенно группу риска – тех, кто старше 65 лет, – и отказаться от поездок в общественном транспорте. Только в случае крайней необходимости. Либо вы едете на лечение, либо у вас по-настоящему неотложные, критически важные дела. Особенно это касается пожилых: мы видим, что именно эта группа чаще переживает заболевание тяжело, и, к сожалению, здесь самая высокая смертность. Молодые люди, скажите своим старшим: пусть будут осторожнее. ⠀ ❗️Второе: маски, маски и еще раз маски. Мы при госпитализации проводим опросы. Половина пациентов причиной своего заражения с высокой вероятностью называют: был без маски в общественном месте, в транспорте или торговом центре. Маски, может, и раздражают, но они спасают. Это уже факт. ⠀ ❗️Третье: самолечение. Если почувствовали симптомы – обращайтесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Чем быстрее вы попросите о помощи, тем лучше. Раньше обратитесь – с большей вероятностью переболеете в легкой форме. Да, наш здрав тем самым вызывает огонь на себя. У нашей скорой сейчас вместо 6 тысяч вызовов в сутки уже 10 тысяч. А весной было 12. Вместе с тем, своевременное лечение – это ключевое. ⠀ Мы будем вас своевременно информировать. Но еще раз подчеркну: важно все-таки сделать всё, чтобы избежать карантина. Сохранить работу и доход в семьях. Это возможно, если каждый из нас проявит дисциплину и ответственность. ⠀ Хорошего вечера.