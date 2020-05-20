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20.05.2020 16:09
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД Москвы рассказали, как будут работать после снятия ограничений

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После окончания режима самоизоляции москвичей, желающих сдать экзамен на водительские права, планируют принимать, в том числе, в вечернее время и в выходные дни. Об этом KP.ru заявил начальник столичной ГИБДД Юрий Дроганов.

Скользящий график введут для того, чтобы справиться с наплывом людей. Дроганов отметил, что сотрудники Госавтоинспекции будут подстраиваться под москвичей, желающих получить госуслугу, "чтобы жители могли получить и свободно уехать в отпуск отдыхать".

Фото: iStock
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В настоящее время экзамены в московской ГИБДД принимают, но в усечённых группах. Если у человека есть электронный пропуск, он может попытаться сдать на права.

На особый режим работы из-за эпидемии коронавируса ГИБДД перешла в середине апреля. В московской Госавтоинспекции временно ограничили приём экзаменов на права. Кроме того, замену удостоверений и регистрацию автомобилей пока осуществляют в особом порядке.

Также на год перенесли реформу по объединению практической части экзамена в ГИБДД, которая предусматривает исключение тестов на закрытых площадках. Эти изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее стало известно, что в Москве за два дня отменили более 800 штрафов водителям.