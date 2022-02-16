Гинцбург: У испытывающих назальную вакцину добровольцев нет осложнений

Добровольцы, участвующие в исследовании назальной вакцины против коронавируса, уже вакцинированы, осложнений у них нет. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано", - рассказал ученый. Он подчеркнул, что "никаких осложнений у них нет", пишет РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что клинические испытания интраназальной формы вакцины "Спутник V" могут закончиться раньше. По его словам, сокращение сроков испытаний нужно для того, чтобы быстрее начать гражданский оборот вакцины.