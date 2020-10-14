Как правильно помочь бездомным, думая и о них, и о себе

В Москве, по оценкам экспертов, 15 тысяч бездомных.

8 тысяч из них смогли реабилитировать и вернуть в родные города различные службы помощи. Около полутора тысяч человек находят помощь в приютах и службах социальной адаптации. Как быть с остальными? Лечились ли московские бездомные от коронавируса? Как они встречают вторую волну заболевания? Погодные риски глубокой осени и зимы побуждают волонтеров усиливать им помощь, но бездомные все равно довольно часто оказываются в подъездах жилых домов - как быть их жителям в таких случаях? Выгнать бездомного на улицу - значит отправить его на гибель, но и вытерпеть соседство с ним на лестничной площадке под силу только святым подвижникам. Кому звонить, куда обращаться, как правильно помочь? - портал Милосердие.ru попытался найти ответ на вопрос, примирив милость и безопасность.

Главный искус, который сегодня надо миновать и человеку, и обществу, это желание воздействовать на бездомных только полицейскими мерами. Это мечта многих, но в ней мало участия и много стремления спихнуть - и человека, и проблему.

Руководитель направления помощи бездомным Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Ирина Мешкова считает, что переломить отношение могло бы простое знание о результатах работы. По данным церковного "Ангара спасения", около 8 тысяч человек службам милосердия и социальной помощи удалось реабилитировать.

Основной тип московского бездомного - человек, приехавший в столицу на заработки, не получивший зарплаты, потерявший работу и документы и т.д.

Руководитель приюта "Теплый дом" (г. Химки) Илья Кусков сам три раза встречал в подъезде своего дома уснувших бездомных. Ситуация не простая для разрешения, потому что силой человека в приют не доставишь - права такого нет. Но убедить его туда поехать можно. А убедив, стоит звонить и в полицию, и в НКО, и в социальный патруль. По мнению Кускова, в Москве нужно серьезно увеличивать количество приютов. Пока приюты, в которых можно получить качественную помощь, например, Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, работают в столице только с теми бездомными, у которых когда-то была московская прописка. Если они иногородние, их через день, помыв, побрив и накормив, попросят уйти из приюта. А у НКО приютов не очень много. В общей сложности все они могут принять 1,5 тысячи человек, утверждает Илья Кусков. А куда деваться оставшимся 13,5? Поручение президента не оставлять эту тему побуждает совершенствовать службы помощи бездомным. Но при этом власть в самом низу часто настроена не очень дружелюбно. Так, одна из причин появления церковного "Ангара спасения" в Таганском районе связана с тем, что церковь разрешила ему разместиться на своей земле. А муниципалитеты и префектуры Москвы, несмотря на решение московского правительства, часто медлят с выделением земли под приюты. Священник Георгий Парамонов, имеющий 17-летний опыт окормления бездомных в приюте в Мураново Сергиево-Посадского района, рассказывает, что "контингент бывает самый тяжелый, иногда это люди очень глубоко упавшие, кошку с собакой путают и мужчину с женщиной", но подчеркивает, что за 25 лет работы в приюте никому не отказали в помощи. Хотя часто бездомные покидают очень неплохие приюты со словами "Я их всех ненавижу!". Основатель и директор центра "Дом друзей" Лана Журкина считает, что это связано с тем, что большинству бездомных - до 80 процентов - нужна серьезная психологическая, а то и психиатрическая помощь. "Когда мы берем с собой в рейды психолога или психиатра, у них обычно получается в разговоре достучаться до человека", - рассказывает Журкина. У "Дома друзей" есть богатый опыт аренды хостелов в промзонах - для создания временных приютов. "От них воняет бомжами, они выкрутят тут все лампочки, съедят линолеум", - то и дело слышит Лана от хозяев хостелов, хотя все заканчивается отмытыми до блеска полами и уговорами вчерашних критиков пожить еще и за меньшую цену. В хостелах часто бывает полиция, приезжают социальные патрули, отношения с ними нормальные, а то и дружеские. 425 бездомных удалось трудоустроить. "Колоссальная цифра!" - гордятся работники НКО, но с оговоркой: это все были недавние бездомные. Главное правило "спасателей" - если "поймать" человека в начале опыта бездомности, это почти гарантирует его быструю реабилитацию.

Приюты могут принять около 1,5 тысячи человек. Куда деваться остальным бездомным?

Когда в Москве проявилась пандемия коронавируса и Центр социальной адаптации им. Елизаветы Глинки закрылся на карантин, а минздрав не смог дать бездомным отдельный обсерватор, то, как рассказала Лана Журкина, "мы сами открыли обсерватор и пропустили через него 200 человек". Тех же, кто старше 70, собрали в отдельном хостеле, чтобы уменьшить риск их заражения. Но вообще, по мнению Журкиной, нужна более серьезная организация медицинской помощи бездомным.

Руководитель московского офиса питерской "Ночлежки" Дарья Байбакова уверена, что бездомных надо серьезно спрашивать об их планах. И привела в пример опыт Оксфорда, где те, кто работает с бездомными, готовы и к пятнадцатикратному контакту с ними на предмет их дальнейших планов. Ведь прежде чем строго спрашивать с них, надо спросить с себя - достаточно ли в наших городах пунктов обогрева и ночлега, хватает ли бесплатных программ по реабилитации от алкогольной зависимости? Священник Олег Вышинский, социальный работник службы "Милосердие", посоветовал говорить с бездомными "твердо, но доброжелательно", заметив, впрочем, что "за безобразия можно и отругать". "А вообще, - подытожила Лана Журкина, - никто не знает, что делать с бездомным в подъезде именно в этот раз. И полиция иногда тоже. Каждый раз это новая история". Но разрешать их будет легче, если мы построим "умную" помощь бездомным. А для этого нужен опыт добровольцев и сильная воля государства.

Погодные риски осени требуют усилить помощь бездомным. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Три необходимых шага, если у вас в подъезде обосновался бездомный: 1) Не оставляйте человека без помощи. 2) Расскажите ему о социальных службах. 3) Вызовите городской социальный патруль. Тел. в Москве: 8-903-720-15-08, 8-499-357-01-80.

Тем временем

Где согреться?

Легче всего коронавирусу добраться до жителей столицы, которым негде изолироваться. Сотни людей без постоянного места жительства особенно уязвимы перед болезнью с наступлением холодов. Даже почувствовав недомогание, они не имеют средств на лечение, а появляясь в общественных местах, они могут стать опасными распространителями вируса. Где же им переждать тяжелые времена, кто накормит и займется лечением?

Главный городской помощник бездомных - Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки. Как только на улице заметно холодает, он переходит на усиленный режим работы, это значит, что помогать готовы абсолютно всем, даже если бездомный заявится в нетрезвом виде. В самом центре, на улице Иловайская, 2, и в четырех его филиалах (отделение "Ясенево", "Косино-Ухтомское", "Дмитровское", "Востряково") можно получить срочные социальные услуги и поддержку специалистов полустационара. В числе срочных - обогрев, душ и дезинфекционная обработка, чистые теплые вещи и предложение остаться на ночь.

Но, как правило, бездомные люди не торопятся отказываться от привычного образа жизни. Поэтому соцпомощь вышла на улицы города, расположившись рядом с привокзальными площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Бригады "Социального патруля" - автобусов с самым необходимым - помогают согреться носками, куртками и чаем с конфетами, предлагают ночлег, рассказывают о мерах предосторожности. С 1 ноября, когда синоптики обещают заметное похолодание, автобусы "Социального патруля" станут круглосуточным местом обогрева.

Подготовила Ангелина Зеленькова