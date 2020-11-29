Обнаружено слабое звено в борьбе с коронавирусом

В регионах расширяют возможности, чтобы противостоять распространению новой коронавирусной инфекции. И речь идет не только об ограничительных мерах, но и об организации лечения и профилактики.

Коварство вируса SARS-CoV-2 еще и в том, что болезнь очень часто развивается стремительно. И чтобы предотвратить тяжелые и фатальные осложнения, на счету не только дни, но и часы. Здесь важно все - от того, как быстро человек может сдать анализ и связаться с врачом, до начала полноценного лечения. Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как в регионах усиливают "линию обороны" против COVID-19 и нашли ее слабое звено.

Центры сопротивления

Сегодня в Иркутской области открылся первый в регионе амбулаторно-ковидный центр. Он создан на базе поликлиники городской клинической больницы № 8. "Здесь могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и переносящие заболевание в легкой форме, - рассказала "РГ" главный врач клиники Жанна Есева. - Можно сдать мазки на анализ ПЦР и, в случае подтвержденной инфекции, получить назначения врача".

Дополнительные лабораторные исследования назначать и выполнять будут тут же, в клинике: анализ крови, мочи, при необходимости компьютерная томография легких, ЭКГ. Попасть в центр можно через отдельный вход, удаленный от основного. "Чтобы избежать очередей и скопления народа, - уточнила главврач, - планируем организовать предварительную запись по телефону "горячей линии" поликлиники".

На первом этапе прием в амбулаторно-ковидном центре будут вести администратор, пять врачей и четыре медсестры. В случае увеличения потока пациентов штатное расписание будет расширено.

"Работа центра финансируется из областного бюджета, средств ОМС и Фонда соцстраха, - рассказала Жанна Есева. - А персонал, работающий на приеме инфицированных COVID-19, будет получать все положенные доплаты из областного и федерального бюджетов".

Во Владивостоке и городах Артеме и Находке уже открыты пять таких амбулаторных инфекционных центров. Первые три работают с пятого ноября при районных поликлиниках и принимаются своих пациентов. Обслуживание бесплатное, необходимо предъявить только паспорт и полис.

"Температурящих пациентов с признаками ОРВИ теперь принимают в амбулаторных инфекционных центрах. Это позволит основной поликлинике работать в штатном режиме и повысить степень доступности оказания плановой медпомощи", - подчеркнула главный врач владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.

Центры существенно разгрузили врачей, помогают избежать ежедневных скоплений пациентов в узких коридорах старинного здания. Все это снижает риск заражения в стенах поликлиники. В каждом центре можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам делают КТ.

Своя поликлиника

В Чите с начала ноября работает первая на Дальнем Востоке профильная поликлиника для пациентов с коронавирусом.

"Главное, теперь люди знают, куда могут обратиться за медицинской помощью. Это не значит, что они должны игнорировать свои районные поликлиники - там тоже есть люди, которые этим делом занимаются. Но в профильной поликлинике сейчас полностью развернут амбулаторный прием больных", - говорит вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

В поликлинике установили цифровой рентген-аппарат высокого разрешения. Разделили потоки пациентов: с подозрением на коронавирус идут отдельно от пациентов с подтвержденным диагнозом и повторных пациентов, а также тех, кто готовится к выписке с амбулаторного лечения. Все этажи в здании разобщены, а каждый медработник закреплен за своим этажом.

Разделяй и лечи

Маршрутизация пациентов - не менее важна, чем анализы и КТ. Здесь нужен четкий расчет, иначе все остальные усилия можно свести на нет. Цепочка заражений не прервется, а только окрепнет и будет расти.

Поэтому дальневосточные центры разделены на "зеленые" и "красные" зоны. В Артеме сформирован полноценный колл-центр с пятью операторами, которые проводят первичную сортировку входящих звонков, чтобы четко определить, куда кого отправить. Результаты тестов пациенты получают на личные телефоны. Выделен отдельный номер, по которому можно узнать свои результаты, поделилась опытом и.о. главного врача Артемовской горбольницы №1 Нина Горбатюк.

Более того, чтобы люди с температурой, заподозрившие недомогание, не пользовались общественным транспортом, во Владивостоке организовано три круглосуточных автобусных маршрута для перевозки пациентов в амбулаторные инфекционные центры. Проезд бесплатный. Автобусы можно узнать по желтому цвету и объявлении на лобовом стекле. Их маршруты объявлены заранее.

Опыт работы амбулаторных инфекционных центров на Дальнем Востоке показал, что наиболее посещаемые часы - с утра до 15:00. Потом спад. И следующий наплыв с 20:00 до 02:00-03:00. В ночные часы проходит 40-50 пациентов.

В ожидании открытия

В Красноярске тоже планируют открыть амбулаторно-ковидныецентры. В министерстве здравоохранения края "РГ" рассказали, что сейчас работают с районными больницами, чтобы вместе решить, как лучше организовать такие амбулатории.

В одном из муниципалитетов края ранее уже отдали одну поликлинику целиком для лечения коронавируса. Этот опыт сейчас изучают. "Надо уточнить, как все это было реализована на практике. Возникает множество организационных и технических вопросов", - заметили в краевом минздраве.

Не принято окончательное решение и в Новосибирской области. В региональном минздраве лишь сообщили, что планируют открыть центр на базе одного из медицинских учреждений первичного звена с учетом имеющейся инфраструктуры. В Омской области тоже пока только рассматривают варианты организации таких амбулаторий - от местоположения, до вопросов кадрового и технологического обеспечения, сообщили "РГ" в омском Минздраве. Однако сколько времени потребуется для запуска временного центра диагностики коронавируса в ведомстве пояснить не смогли.

Треть зарплаты на анализы

Между тем, в Омской области действительно необходим круглосуточный амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19. В социальных сетях омичи продолжают жаловаться на несвоевременную медицинскую помощь. Нередко горожанам приходится неделями ждать, когда у них возьмут бесплатный тест на коронавирус или отвезут на компьютерную томографию.

"Я не выдержала и поехала на обследование в частную клинику, где оставила почти треть своей зарплаты, - рассказывает жительница Омска Наталья Казанцева. - Было бы очень удобно самостоятельно обратиться в приемное отделение по полису ОМС, сразу сдать анализы и получить назначение от доктора".

Общая нервозность пациентов в связи с пандемией существует и в других регионах. И часто вполне обоснованная. Ее вызывают очереди, нерегулярное поступление реагентов для анализов, дефицит врачей. Есть проблемы с вызовом врачей на дом и звонками в поликлиники. Амбулаторно-ковидные центры, как показала практика, могут ослабить давление этих проблем. А значит, и повысить эффективность борьбы с коронавирусом.

"Мы с мамой, - рассказала нам свою историю жительница Хабаровска, - сдали кровь на коронавирус в частной лаборатории на антитела M и G. У меня все отрицательное, а у мамы все положительное. В поликлинике ей открыли больничный и предупредили, что теперь она должна сидеть дома до положительного результата. Но мазок пока брать не будут, потому что лаборатории перегружены. И их берут только у больных с пневмонией и контактеров. Дескать, ситуация изменится - позвоним".

То есть сейчас люди должны неизвестно сколько сидеть дома и ждать - возьмут у них мазок или нет. "Или идти сдавать его платно, - говорит собеседница "РГ". - При этом идти в общественное место с положительным результатом крови!". Вот это и есть слабое звено "обороны" против коронавируса.

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