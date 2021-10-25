"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса

Центр "Вектор" опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса. Снимки размещены в Telegram-канале РИА Новости.

"Дельта"-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме "дельты" там значатся еще три варианта вируса: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "гамма" (Бразилия). "Дельта"-штамм вызывает особый интерес ученых, поскольку продолжает мутировать.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что российские ученые обнаружили 60 модификаций "дельта"-штамма COVID-19.

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против "дельта"-штамма составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. Между тем, эффективность зарубежных вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% до 52%.