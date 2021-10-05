Ученые нашли 60 вариантов "дельта"-штамма COVID-19

Российские ученые обнаружили 60 модификаций "дельта"-штамма COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Сейчас идет активный перебор вариантов, чтобы понять представляет ли какой-то из этих вариантов опасения", - отметил эксперт, которого цитирует ТАСС.

Гущин также отметил, что сейчас ученые изучают эффективность вакцины "Спутник V" в отношении "дельта"-штамма, проводятся опыты над животными. По его словам, замечено "снижение эффективности", однако оно не является критичным.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против "дельта"-штамма составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. Между тем, эффективность зарубежных вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% до 52%.

"Дельта"-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме "дельты" там значатся еще три варианта вируса: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "гамма" (Бразилия). "Дельта"-штамм вызывает особый интерес ученых, поскольку продолжает мутировать.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта". При этом, по словам эксперта, зарубежные исследования показывают, что "дельта"-штамм практически исчерпал себя и вряд ли сможет мутировать в еще более опасные формы.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов говорил о том, что "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.