В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации "дельта"-штамма COVID-19

Дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта". Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня", - отметил эксперт.

По его словам, зарубежные исследования показывают, что "дельта"-штамм практически исчерпал себя и вряд ли сможет мутировать в еще более опасные формы.

Ранее Хафизов заявил, что "дельта"-штамм за несколько месяцев вытеснил другие мутации коронавируса в России. По словам ученого, с августа практически сто процентов взятых у россиян образцов относились именно к этому варианту коронавируса. При этом другие циркулирующие в стране штаммы, в том числе более летальный "йота", не получили широкого распространения.

"Дельта"-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме "дельты" там значатся еще три варианта вируса: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "гамма" (Бразилия). "Дельта"-штамм вызывает особый интерес ученых, поскольку продолжает мутировать.

При этом, по словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, "дельта"-штамм втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.