Роспотребнадзор: Штамм коронавируса "Дельта" втрое заразнее обычного

"Если инфицированный "уханьским" вариантом коронавируса заражает в среднем двух человек, то индийским штаммом "Дельта" - в среднем 6 человек", - сказал он. По словам Горелова, способность к распространению вируса - это результат его мутации.

То есть, вирус эволюционирует, чтобы получить максимальную возможность распространяться среди людей, изменяется, пояснил эксперт. Есть изменения нейтральные, которые никак не влияют на эпидемический процесс, а есть те, которые дают вирусу какие-то преимущества. Например, большую заразительную способность, следует из его слов.

Горелов также подчеркнул, что именно из-за смены штамма коронавируса сегодня наблюдается очередной подъем заболеваемости.

"Подъем объясняется сменой циркулирующего геноварианта. Да, и люди устали от ограничительных мероприятий, поэтому так много заболевших",- сказал он. По его словам, альтернативой ограничительным мероприятиям по-прежнему остается вакцинация.