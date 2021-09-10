Разработчик подтвердил эффективность "Спутник V" против штамма "дельта"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" высокоэффективна против распространенного сегодня в России и Европе штамма коронавируса "дельта", рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на IV Форуме социальных инноваций регионов, пишет РИА Новости.

По его словам, ее эффективность составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. Это подтверждают и в Минздраве.

Между тем, эффективность зарубежных вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%.

"Понятно, чем выше эффективность, тем лучше защищает вакцина", - говорит Гинцбург.

Он также напомнил, что штамм "дельта" наиболее заразный и агрессивный по сравнению с исходным - "уханьским" вариантом коронавируса. Из-за его появления изменилась тактика и стратегия вакцинации: сегодня постоянно нужно поддерживать высокий уровень антител в крови, а для этого - проходить ревакцинацию каждые полгода.