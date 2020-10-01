Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+

В Москве вновь заработала система социального обслуживания и поддержки граждан, которым из-за коронавируса необходимо оставаться дома. В их числе москвиче старше 65 лет и горожане с хроническими заболеваниями - им рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до 28 октября. С доставкой продуктов, лекарств и по другим вопросам - помогут соцработники и волонтеры. Телефон "горячей линии" - 8 (495) 870-45-09 - вновь принимает заявки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетив колл-центра городского комплекса социального развития.

Колл-центр разместился в здании школы № 548 по адресу: проспект Лихачева, 11. Звонки от москвичей принимают более 200 сотрудников центров госуслуг, 11 сотрудников службы психологической поддержки и около 100 работников социальной службы. Позвонив в колл-центр москвичи могут оформить больничные листы, получить психологическую помощь, оставить заявку на соцпомощь и узнать последние новости о новом вирусе. "Колл-центр обеспечивает и обслуживает людей старшего поколения. Благодаря ему они находятся на домашнем режиме со всеми необходимыми услугами - это и доставка лекарств, продуктов питания, даже доставка дров на дачу", - отметил мэр.

Как и в разгар пандемии весной, порядка 7 тысяч соцработников будут бесплатно привозить горожанам продукты, корма для домашних питомцев, лекарства и все самое необходимое даже тем, кто остается в изоляции на даче. Услуги жителям, болеющим COVID-19 и проходящим лечение на дому, будут предоставлять соцработники и волонтеры, уже переболевшие вирусом и имеющие к нему антитела.

Уже с 26 сентября, когда колл-центр возобновил прием заявок от москвичей, на линию обратилось свыше 40 тысяч горожан, которые остаются дома. Но по словам Сергея Собянина ситуация в городе остается опасной. Он подчеркнул, что число пациентов, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию, достигло в городе полутора тысяч. Учитывая ситуацию, для старшего поколения занятия проекта "Московское долголетие" перешли в онлайн. Глава города пригласил пенсионеров принять в них участие. Кроме обычных занятий теперь они смогут обучиться основам писательского мастерства "с нуля", прослушать увлекательные лекции и авторские курсы от опытных экскурсоводов, писателей, журналистов, культурологов, искусствоведов и даже спортсменов-олимпийцев. "В кружках и секциях занимались до пандемии десятки-сотни тысяч москвичей. Проект набирает популярность. И, конечно, мы будем продолжать развивать онлайн-услуги в области "Московского долголетия", - отметил мэр, пообещав, что после завершения сложного периода, связанного с пандемией, очные занятия программы "Московское долголетие" будут возобновлены.