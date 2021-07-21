Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации

Многих аллергиков беспокоит, что прививка от коронавируса может стать неподъемной нагрузкой для организма. В каком случае склонным к аллергиям действительно стоит опасаться, рассказал вакцинолог, инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, при острых аллергических реакциях делать прививку нельзя. Например, если вы чихаете, нос не дышит, при этом анализы, например, подтвердили аллергию на кошек.

"Нужно пройти курс лечения антигистаминными препаратами, стабилизировать состояние. И после этого вакцинироваться", - подчеркнул инфекционист в беседе с KP.Ru.

Специалист также прокомментировал другую ситуацию, с которой также связано множество вопросов у планирующих вакцинироваться. Например, можно ли прививаться при повышенном уровне антител IgE, которые непосредственно участвуют в развитии аллергических реакций.

"Повышение IgE не является противопоказанием к вакцинации кроме случаев, когда точно известно, что конкретная прививка содержит вещество-аллерген", - уточнил врач, добавив, что человек, конечно, может не знать о своей аллергии, поэтому важно после введения препарата оставаться рядом с прививочным кабинетом не менее 30-40 минут.

"Если вдруг начнется аллергическая реакция, человеку быстро сделают необходимый укол", - пояснил он.