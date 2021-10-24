Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.

Одновременное введение нескольких вакцин - это обычная история в иммунологии, например, детская прививка КДС (коклюш-дифтерия-столбняк). Сейчас выпускаются все более поливалентные препараты, защищающие сразу от букета инфекций.

Такой подход "в большинстве случаев является безопасным, эффективным и регламентирован Национальным календарем прививок. Сейчас нет каких-либо противопоказаний к одновременному введению нескольких вакцин. Исключение составляет вакцинация против туберкулеза вакциной БЦЖ - одновременно с ней другие прививки не проводятся", - говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.

"Одновременная вакцинация не сопровождается угнетением иммунного ответа. Наш организм постоянно сталкивается с огромным числом антигенов, обеспечивая защиту внутренней среды; при проникновении в эту внутреннюю среду даже одного-единственного микроорганизма он вырабатывает десятки видов антител к каждому из белков возбудителя. При смешанных инфекциях это число возрастает многократно, так что ответ на одновременное введение нескольких вакцин не создает чрезвычайной ситуации. Одновременная иммунизация не сопровождается усилением побочных реакций: частота побочных реакций при совместном и раздельном их введении не различается", - поясняют в ведомстве.

Кроме того, ученые - и за рубежом, и в России - работают над комбивакцинами - препарат в одном флаконе будет содержать антигены к нескольким штаммам гриппа и коронавируса. Как сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, госкорпорация планирует зарегистрировать такую вакцину уже к концу 2021 года - началу 2022 года. Идут такие работы и в НИИ гриппа имени Смородинцева. Его руководитель Дмитрий Лиознов сообщал, что клинические испытания "двойной" вакцины на добровольцах начнутся нынешней осенью. В НИЦ имени Гамалеи, по словам его главы Александра Гинцбурга, считают, что будущее за комбивакциной, и скоро мы будем прививаться одним уколом и от "короны", и от гриппа.

Одновременное введение нескольких вакцин - обычная практика в иммунологии

"Так как осенне-зимний сезон благоприятен для гриппа, врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъема COVID-19 и эпидемии гриппа. Вот почему это как никогда важно - получить вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, - сказал "РГ" заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу и при этом не возрастает частота побочных реакций. Это было доказано ранее в США в отношении сочетания вакцины против гриппа с вакцинами Moderna, Pfizer и Jonson&Jonson, а также недавно в России при сочетании вакцины против гриппа со "Спутником V".

Основное преимущество подобного подхода заключается в облегчении логистики, что крайне выгодно при текущей перегрузке системы здравоохранения. Теперь наши соотечественники могут получить вакцину против COVID-19 и прививку от гриппа во время одного визита в поликлинику, что уменьшает вероятность контакта с человеком, инфицированным ковидом. Прежняя рекомендация соблюдать перерыв между этими двумя вакцинами была сделана из-за излишней осторожности, а не из-за каких-либо известных проблем безопасности или иммуногенности".

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