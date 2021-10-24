Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Новости

Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком" 18:29
Движение "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки восстановлено 17:11
СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье 17:00
Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в вольных упражнениях 16:43
Песков: Россия минимизирует последствия сближения НАТО и Украины 16:34
В Госдуме оценили решение США по визам для россиян 16:25
Предвыборные плакаты в Узбекистане могут разобрать на сувениры 16:24
Умерла актриса из "Полтергейста" Марта Генри 15:58
Петербургские ученые установили причину вымирания мамонтов в Сибири 15:58
В Подмосковье упал легкомоторный самолет 15:56
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 15:51
Путин рассказал Беннету о медведях в Сочи 15:37
Путин примет участие в трех международных саммитах 15:19
Шойгу сравнил обогреватель в палатке у Путина с очагом из сказки про Буратино 15:10
Захарова прокомментировала решение Госдепа по американским визам 14:58
Песков анонсировал контакт Путина и Байдена в обозримом будущем 14:35
Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты 14:06
После ДТП с шестью погибшими в Калмыкии возбуждены уголовные дела 14:04
В Европейскую часть России идут заморозки и гололедица 13:55
В ФРГ раскритиковали слова министра обороны Германии за угрозы в адрес России 13:49
Александр Емельяненко отказался комментировать победу брата над Джонсоном 13:36
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по экстрадиции Исмаилова 13:21
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь 12:58
Участник шоу "Минута славы" найден мертвым в Москве 12:54
Исследование: Россияне перестали оплачивать наличными крупные покупки 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
24.10.2021 17:23
Рубрика: Общество

Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8594)
Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и гриппа, такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц.

Одновременное введение нескольких вакцин - это обычная история в иммунологии, например, детская прививка КДС (коклюш-дифтерия-столбняк). Сейчас выпускаются все более поливалентные препараты, защищающие сразу от букета инфекций.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Как получить QR-код, когда есть антитела, но нет прививки

Такой подход "в большинстве случаев является безопасным, эффективным и регламентирован Национальным календарем прививок. Сейчас нет каких-либо противопоказаний к одновременному введению нескольких вакцин. Исключение составляет вакцинация против туберкулеза вакциной БЦЖ - одновременно с ней другие прививки не проводятся", - говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.

"Одновременная вакцинация не сопровождается угнетением иммунного ответа. Наш организм постоянно сталкивается с огромным числом антигенов, обеспечивая защиту внутренней среды; при проникновении в эту внутреннюю среду даже одного-единственного микроорганизма он вырабатывает десятки видов антител к каждому из белков возбудителя. При смешанных инфекциях это число возрастает многократно, так что ответ на одновременное введение нескольких вакцин не создает чрезвычайной ситуации. Одновременная иммунизация не сопровождается усилением побочных реакций: частота побочных реакций при совместном и раздельном их введении не различается", - поясняют в ведомстве.

Кроме того, ученые - и за рубежом, и в России - работают над комбивакцинами - препарат в одном флаконе будет содержать антигены к нескольким штаммам гриппа и коронавируса. Как сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов, госкорпорация планирует зарегистрировать такую вакцину уже к концу 2021 года - началу 2022 года. Идут такие работы и в НИИ гриппа имени Смородинцева. Его руководитель Дмитрий Лиознов сообщал, что клинические испытания "двойной" вакцины на добровольцах начнутся нынешней осенью. В НИЦ имени Гамалеи, по словам его главы Александра Гинцбурга, считают, что будущее за комбивакциной, и скоро мы будем прививаться одним уколом и от "короны", и от гриппа.

Одновременное введение нескольких вакцин - обычная практика в иммунологии

"Так как осенне-зимний сезон благоприятен для гриппа, врачи обеспокоены возможной "твиндемией", то есть сочетанием нынешнего подъема COVID-19 и эпидемии гриппа. Вот почему это как никогда важно - получить вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19, - сказал "РГ" заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Эти вакцины можно вводить одновременно, они не мешают друг другу и при этом не возрастает частота побочных реакций. Это было доказано ранее в США в отношении сочетания вакцины против гриппа с вакцинами Moderna, Pfizer и Jonson&Jonson, а также недавно в России при сочетании вакцины против гриппа со "Спутником V".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минздрав: С прививкой шанс умереть от COVID-19 меньше в сотни раз

Основное преимущество подобного подхода заключается в облегчении логистики, что крайне выгодно при текущей перегрузке системы здравоохранения. Теперь наши соотечественники могут получить вакцину против COVID-19 и прививку от гриппа во время одного визита в поликлинику, что уменьшает вероятность контакта с человеком, инфицированным ковидом. Прежняя рекомендация соблюдать перерыв между этими двумя вакцинами была сделана из-за излишней осторожности, а не из-за каких-либо известных проблем безопасности или иммуногенности".

Узнайте больше о вакцинах против коронавируса на сайте rg.ru.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

Главное сегодня

СК возбудил дело после авиакатастрофы в Подмосковье
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с SMS-атакой
В Петербурге на неделю введут жесткие ограничения по COVID-19
Опубликовано видео нокаута в бою Емельяненко с Джонсоном
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности