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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не дай украсть лето

Как в условиях самоизоляции организовать детский лагерь дома
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 119(8173)
Коронавирус оставил детей без полноценного отдыха: в оздоровительные лагеря московские школьники, если ничего не изменится, поедут не раньше августа. Поэтому родители вынуждены сами занимать своего ребенка. Как вариант, можно устроить летнюю смену прямо дома или на даче, расписав по часам дни с играми и тренировками. А почему бы и нет? Как все организовать, читателям "РГ" рассказали в "Мосгортуре".
Отдохнуть в июне и июле в детском лагере вряд ли получится. Но сделать лето полезным для своего ребенка могут и сами родители. Фото: iStock Отдохнуть в июне и июле в детском лагере вряд ли получится. Но сделать лето полезным для своего ребенка могут и сами родители. Фото: iStock
Отдохнуть в июне и июле в детском лагере вряд ли получится. Но сделать лето полезным для своего ребенка могут и сами родители. Фото: iStock

Сидеть с детьми круглыми сутками дома, да еще летом, испытание не для слабонервных. Да, теперь разрешено выходить на прогулки по графику, благо парки снова открыты, но режим самоизоляции в Москве пока не отменен. Куда легче тем, у кого есть дача за городом: можно коротать время в саду или гулять в лесу. Чтобы лето прошло с пользой, "Мосгортур" советует расписать каждый день. "Сердце" любого детского лагеря - это программа. Расписание, хоть оно местами отличается, должно соответствовать требованиям СанПиН. Обычно дети спят по 9,5-10 часов ночью и по два часа днем. Старшим и средним отрядам во время тихого часа разрешают читать книги или слушать музыку в наушниках. "Завтраки, обеды и ужины - это всегда сбалансированное питание. Воспроизвести его реально на любой кухне, а готовить блюда можно вместе с детьми, - говорят в "Мосгортуре". - И не забываем назначать дежурных! В лагере дети накрывают на стол и убирают за собой грязную посуду всегда сами".

Фото: iStock
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Провести зарядку помогут вожатые - видео можно найти на страницах "Мосгортура" в соцсетях. И не только там. Все-таки самоизоляция подарила интернету массу новых роликов от фитнес-тренеров. А как быть с развлечениями? Скажем, можно собрать семью и устроить кинопоказ. Как раз онлайн-сервисы открыли бесплатный доступ к своей медиатеке или срезали цены на абонементы. А еще можно играть в настольные и интеллектуальные игры, в том числе по видеосвязи с друзьями.

Вместе с ребенком родители могут написать познавательную статью. Допустим, о родном дворе или своей комнате, а потом подобрать фотографии, сделать презентацию и провести экскурсию. Можно поиграть с фантазией и устроить научное шоу. Реквизит для экспериментов найдется на обычной кухне. Почему бы не "разбудить" лимонный вулкан в чашке или не вырастить в банке медузу? А все наблюдения и впечатления от домашнего лагеря можно фиксировать в онлайн-дневнике, публикуя фото и видео для друзей. На эту роль вполне сгодятся соцсети.
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По вечерам в детских лагерях обычно проходят дискотеки, квесты, песенные и танцевальные конкурсы. Заменить вожатых и друзей по отряду могут родители, бабушки, дедушки, сестры и братья. В домашних условиях, к примеру, можно поставить семейный спектакль. Или организовать караоке-баттл.

Не стоит игнорировать и вечерние "огоньки", где дети обычно передают по кругу талисман, а им может стать хоть пульт от телевизора, и по очереди делятся впечатлениями от минувшего дня. Уютную и по-теплому искреннюю атмосферу помогут создать тихая музыка, приглушенный свет, гирлянды, подушки и пледы. "Важно, чтобы каждый получил в руки талисман и высказался, - объясняют в "Мосгортуре". - Такой домашний "огонек" обязательно укрепит отношения между родителями и детьми, а еще может стать хорошей семейной традицией".

Прямая речь

Олеся Васильева, преподаватель Высшей школы психологии

- Для многих детей поездка в летний лагерь имеет огромную ценность - это и веселье, и общение с друзьями, и приключения. Как быть, если ребенок уже настроился ехать, а обстоятельства сыграли против него? Увы, невозможно сразу переключить его на что-то другое, требуя позитива и радости. Ребенку нужно время, чтобы принять ситуацию. Родители могут его поддержать, элементарно обнять, посочувствовать, сказать, что вы разделяете переживания и понимаете его эмоции.

Кстати

Так может выглядеть распорядок дня

  • 8.00 - Подъем
  • 8.00 - 8.20 - Время личной гигиены
  • 8.20 - 8.30 - Наведение порядка
  • 8.30 - 8.45 - Зарядка
  • 8.45 - 9.45 - Завтрак
  • 9.45 - 10.45 - Мастер-класс
  • 10.45 - 13.00 - Кинопросмотр
  • 13.00 - 14.00 - Обед
  • 14.00 - 16.00 - Тихий час/чтение
  • 16.00 - 16.30 - Полдник
  • 16.30 - 18.00 - Подготовка к вечернему мероприятию
  • 18.00 - 19.00 - Настольные игры
  • 19.00 - 20.00 - Ужин
  • 20.00 - 21.00 - Вечернее мероприятие
  • 21.00 - 21.30 - Второй ужин
  • 21.30 - 22.00 - Огонек
  • 22.00 - 22.30 - Время личной гигиены
  • 22.30 - Отбой
Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях

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