Как в условиях самоизоляции организовать детский лагерь дома

Сидеть с детьми круглыми сутками дома, да еще летом, испытание не для слабонервных. Да, теперь разрешено выходить на прогулки по графику, благо парки снова открыты, но режим самоизоляции в Москве пока не отменен. Куда легче тем, у кого есть дача за городом: можно коротать время в саду или гулять в лесу. Чтобы лето прошло с пользой, "Мосгортур" советует расписать каждый день. "Сердце" любого детского лагеря - это программа. Расписание, хоть оно местами отличается, должно соответствовать требованиям СанПиН. Обычно дети спят по 9,5-10 часов ночью и по два часа днем. Старшим и средним отрядам во время тихого часа разрешают читать книги или слушать музыку в наушниках. "Завтраки, обеды и ужины - это всегда сбалансированное питание. Воспроизвести его реально на любой кухне, а готовить блюда можно вместе с детьми, - говорят в "Мосгортуре". - И не забываем назначать дежурных! В лагере дети накрывают на стол и убирают за собой грязную посуду всегда сами".
Провести зарядку помогут вожатые - видео можно найти на страницах "Мосгортура" в соцсетях. И не только там. Все-таки самоизоляция подарила интернету массу новых роликов от фитнес-тренеров. А как быть с развлечениями? Скажем, можно собрать семью и устроить кинопоказ. Как раз онлайн-сервисы открыли бесплатный доступ к своей медиатеке или срезали цены на абонементы. А еще можно играть в настольные и интеллектуальные игры, в том числе по видеосвязи с друзьями.
Вместе с ребенком родители могут написать познавательную статью. Допустим, о родном дворе или своей комнате, а потом подобрать фотографии, сделать презентацию и провести экскурсию. Можно поиграть с фантазией и устроить научное шоу. Реквизит для экспериментов найдется на обычной кухне. Почему бы не "разбудить" лимонный вулкан в чашке или не вырастить в банке медузу? А все наблюдения и впечатления от домашнего лагеря можно фиксировать в онлайн-дневнике, публикуя фото и видео для друзей. На эту роль вполне сгодятся соцсети.
По вечерам в детских лагерях обычно проходят дискотеки, квесты, песенные и танцевальные конкурсы. Заменить вожатых и друзей по отряду могут родители, бабушки, дедушки, сестры и братья. В домашних условиях, к примеру, можно поставить семейный спектакль. Или организовать караоке-баттл.
Не стоит игнорировать и вечерние "огоньки", где дети обычно передают по кругу талисман, а им может стать хоть пульт от телевизора, и по очереди делятся впечатлениями от минувшего дня. Уютную и по-теплому искреннюю атмосферу помогут создать тихая музыка, приглушенный свет, гирлянды, подушки и пледы. "Важно, чтобы каждый получил в руки талисман и высказался, - объясняют в "Мосгортуре". - Такой домашний "огонек" обязательно укрепит отношения между родителями и детьми, а еще может стать хорошей семейной традицией".
Олеся Васильева, преподаватель Высшей школы психологии
- Для многих детей поездка в летний лагерь имеет огромную ценность - это и веселье, и общение с друзьями, и приключения. Как быть, если ребенок уже настроился ехать, а обстоятельства сыграли против него? Увы, невозможно сразу переключить его на что-то другое, требуя позитива и радости. Ребенку нужно время, чтобы принять ситуацию. Родители могут его поддержать, элементарно обнять, посочувствовать, сказать, что вы разделяете переживания и понимаете его эмоции.
Так может выглядеть распорядок дня
- 8.00 - Подъем
- 8.00 - 8.20 - Время личной гигиены
- 8.20 - 8.30 - Наведение порядка
- 8.30 - 8.45 - Зарядка
- 8.45 - 9.45 - Завтрак
- 9.45 - 10.45 - Мастер-класс
- 10.45 - 13.00 - Кинопросмотр
- 13.00 - 14.00 - Обед
- 14.00 - 16.00 - Тихий час/чтение
- 16.00 - 16.30 - Полдник
- 16.30 - 18.00 - Подготовка к вечернему мероприятию
- 18.00 - 19.00 - Настольные игры
- 19.00 - 20.00 - Ужин
- 20.00 - 21.00 - Вечернее мероприятие
- 21.00 - 21.30 - Второй ужин
- 21.30 - 22.00 - Огонек
- 22.00 - 22.30 - Время личной гигиены
- 22.30 - Отбой