Собянин продлил "удаленку" до конца ноября

Режим удаленной работы в Москве продлили до конца ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал глава города.

По отчетам, которые были получены правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек. По словам мэра, это практически все, кто мог и должен был это сделать.

"Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию", - отметил Сергей Собянин.

В свою очередь городские контрольные органы продолжат проверять соблюдение этого требования.