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28 октября 2020 г.

Указ мэра Москвы от 28 октября 2020 года № 103-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. № 94-УМ, от 1 октября 2020 г. № 96-УМ, от 6 октября 2020 г. № 97-УМ, от 14 октября 2020 г. № 100-УМ, от 15 октября 2020 г. № 101-УМ):

1.1. В абзаце первом пункта 8, абзаце первом пункта 11, пункте 12.2 указа слова "28 октября" заменить словами "29 ноября".

1.2. В абзаце первом пункта 12 указа слова "на один календарный месяц, следующий за последним месяцем срока действия билетов, либо на один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом" заменить словами "на соответствующее количество календарных месяцев, равное количеству календарных месяцев, в которых действие билетов было приостановлено в соответствии с настоящим указом, следующих за последним месяцем срока действия билетов, либо на месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, и следующий за ним месяц".

1.3. В пунктах 13.2, 13.6 указа слова "1 ноября" заменить словами "8 ноября".

1.4. В пунктах 13.3, 13.5, абзаце первом пункта 14 указа слова "1 ноября" заменить словами "29 ноября".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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