Почему уровень вакцинации растет, но и заболеваемость ковидом не падает

Сегодня в некоторых регионах страны уровень вакцинации от ковида составляет уже больше 50 процентов от планов, при этом многие уже переболели. Казалось бы, мы уже давно должны достигнуть планки коллективного иммунитета. Но заболеваемость повсеместно растет, как и смертность. В чем причина? Об этом - в интервью с доктором медицинских наук, главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергеем Токаревым.

Прививка защищает от тяжелого течения болезни, но не может служить защитой от заражения. Фото: REUTERS

Сергей Александрович, возьмем для примера Ямал. Там сегодня привито уже 175 тысяч человек,более 50 тысяч переболели, примерно столько же перенесли ковид бессимптомно. И это при том что население всего региона чуть больше 500 тысяч. Казалось бы, если провести арифметическое сложение, коллективный иммунитет должен быть у 80% взрослых жителей региона. А заболеваемость за месяц там снова выросла на 10 процентов. В чем причина?

Сергей Токарев: Не нужно возлагать избыточных надежд на коллективный иммунитет. Все дело в том, что ни прививка, ни перенесенное заболевание не дают пожизненной 100% защиты от коронавируса. Ученые мира пришли к однозначному выводу: через три месяца после прививки или болезни титр защитных антител уменьшается примерно в три раза, а через полгода - в десять раз. Пока в нашей стране повторно вакцинировались всего два миллиона человек. А еще десятки миллионов не прошли и первую часть вакцинации. Если бы мы полгода назад привили всех за довольно короткое время, а сегодня начали активно вакцинировать повторно, вот тогда могли говорить о мощной защите и действительно высоком уровне коллективного иммунитета. А пока корректнее говорить только о доле иммунизированных. Линия защиты от ковида пока такая, что все равно что мы бы выступили с вилами и граблями против пушек и танков, причем без защитных касок, то есть респираторов и масок.

Нужно помнить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и летального исхода, но не может служить защитой от заражения. Привитые могут попадать в стационары, но они крайне редко умирают (!), вот что важно.

Получается, мы даже приблизительно не сможем сказать, какой сейчас уровень коллективного иммунитета?

Сергей Токарев: Эти рассуждения сейчас абсолютно бесполезны. Выяснить это можно, только если провести тотальный скрининг антител у всего населения. Но во-первых, это очень дорогостоящее исследование, а во-вторых, на пике волны не имеющее большого смысла, потому что число больных постоянно меняется. Сейчас человек здоров, а уже через несколько часов может заболеть.

А как же клеточная память, о которой так много говорили ученые?

Сергей Токарев: Она работает, но не успевает за репликацией, размножением "дельта"-штамма вируса. Пока наши клетки памяти наработают необходимый титр антител, дело может зайти слишком далеко. Именно поэтому и нужно встречать врага с поднятым мечом и опущенным забралом. То есть привитыми и в маске или респираторе.

Некоторые регионы еще несколько месяцев назад объявили себя ковид-фри зонами. Это дало эффект?

Сергей Токарев: На Ямале чуть ли не с начала пандемии стали делать ПЦР-тесты всем с ОРВИ и гриппом. Сегодня этот регион лидер в России по тестированию, там сделали уже два миллиона тестов, то есть по сути уже по четыре теста на каждого жителя. Это позволяет не только выявлять зараженных на максимально ранних сроках, но и оперативно начинать их лечить. Сейчас в Москве приняли аналогичное решение, и это абсолютно правильно, потому что "дельта" умело маскируется под сезонные простуды.

В очередном регионе страны, в Свердловской области вводят QR-коды. Рестораторы, владельцы фитнес-центров взмолились, не уничтожайте бизнес. Как сделать, чтобы и экономику не губить, и с ковидом бороться?

Сергей Токарев: Мне прислали фото очереди возле прививочных пунктов в Калининграде, в этом городе тоже недавно ввели QR-коды. А еще недавно у прививочных пунктов не было людей. Альтернативой этому может быть только локдаун с жесткими нефармацевтическими мерами, больше пока ничего не придумали. Вывод: будем массово прививаться и соблюдать меры профилактики - меньше будут страдать фитнес-центры, кафе и прочий бизнес.

К слову, точно так же летом многих мотивировала поставить прививку возможность поехать отдыхать за границу.

Иногда звучат предложения делать прививку раз в три месяца, для надежности.

Сергей Токарев: Это все-таки уже перебор. В таком случае может возникнуть истощение иммунной системы - явление периферической толерантности В-клеток, что тоже опасно. Оптимальный срок в сегодняшней ситуации - полгода.