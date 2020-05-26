Среди наиболее пострадавших - компании из сферы туризма и ресторанного бизнеса, образования, недвижимости, промпроизводства, розничной торговли, транспорта и логистики. 77% опрошенных считают, что глубина и последствия нынешнего кризиса хуже, чем в 2008 и 2014 годах. Например, у 36% бизнес "стоит", а у 27% выручка упала больше, чем в два раза. Треть предпринимателей признались, что их сотрудники остались без зарплаты, а 22% вынуждены сократить штат.
26% или более четверти опрошенных руководителей ждут восстановление экономики ближе к осени после снятия ограничительных мер. Чуть меньше - 21% - рассчитывают на выход из кризиса в середине лета. Менее оптимистичны 13% предпринимателей - они надеются на возвращение к докризисным показателям к декабрю, а 9%считают, что это случится только к весне 2021 года.
Несмотря на тяжелые времена, три четверти предпринимателей (73%) не собираются сокращать штат и почти половина (44%) полностью уверены, что закрывать компанию им не придется. Уволить четверть сотрудников будут вынуждены 12% респондентов. При этом полностью поддерживают ограничительные меры более половины (52%) опрошенных, из них 29% полностью их одобряют, а 23% с мерами согласны, но считают, что они могли бы быть менее жесткими.