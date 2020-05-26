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26.05.2020 00:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цена карантина

Когда ожидать выхода из кризиса?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Малый и средний бизнес Подмосковья оказался под ударом из-за пандемии. Каждый третий предприниматель признался, что за последнее время его выручка упала, еще стольким же нечем платить за аренду. Такие результаты показал опрос исследовательского агентства Magram Market Research, который был проведен среди руководителей более 600 малых и средних компаний, в том числе и в сельском хозяйстве.

Среди наиболее пострадавших - компании из сферы туризма и ресторанного бизнеса, образования, недвижимости, промпроизводства, розничной торговли, транспорта и логистики. 77% опрошенных считают, что глубина и последствия нынешнего кризиса хуже, чем в 2008 и 2014 годах. Например, у 36% бизнес "стоит", а у 27% выручка упала больше, чем в два раза. Треть предпринимателей признались, что их сотрудники остались без зарплаты, а 22% вынуждены сократить штат.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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26% или более четверти опрошенных руководителей ждут восстановление экономики ближе к осени после снятия ограничительных мер. Чуть меньше - 21% - рассчитывают на выход из кризиса в середине лета. Менее оптимистичны 13% предпринимателей - они надеются на возвращение к докризисным показателям к декабрю, а 9%считают, что это случится только к весне 2021 года.

Несмотря на тяжелые времена, три четверти предпринимателей (73%) не собираются сокращать штат и почти половина (44%) полностью уверены, что закрывать компанию им не придется. Уволить четверть сотрудников будут вынуждены 12% респондентов. При этом полностью поддерживают ограничительные меры более половины (52%) опрошенных, из них 29% полностью их одобряют, а 23% с мерами согласны, но считают, что они могли бы быть менее жесткими.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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