Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации

Ведущие российские эпидемиологи советуют через полгода после полной вакцинации от COVID -19 провести ревакцинацию - поставить новую прививку. Зачем нужен "страховочный" вариант, не опасна ли новая доза для организма, и какое " золотое" правило ревакцинации - "РГ" рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Не лишняя ли эта внеплановая прививка? Ведь еще год назад разработчики российской вакцины "Спутник V" говорили, что защита действует в течение года?

Александр Харитонов: Сегодня повторная вакцинация проводится потому, что мы не достигли нужного уровня защиты населения. Коллективный иммунитет формируется, когда привито не менее 60 процентов жителей. У нас сейчас этот уровень намного ниже и есть угроза дальнейшего распространения коронавируса. Он легко видоизменяется, мутирует, размножается, поэтому и представляет опасность даже для привитых. К варианту, когда одного цикл вакцинации будет хватать на год, как при гриппе, мы, вероятнее всего, придем после общего спада заболеваемости и выработки коллективного иммунитета.

Перед решением о ревакцинации имеет значение уровень антител в организме? У всех они исчезают с разной скоростью и даже через полгода могут обеспечить приличную защиту.

Александр Харитонов: Антитела - это, конечно, хорошо, но я все-таки рекомендую проводить повторную вакцинацию. Пока устойчивости нет, существует риск. Никто не знает, когда антитела могут исчезнуть. Постоянно проверять их - процедура недешевая. Все исследования платные и для большинства людей это накладно. А вирус очень коварный, его агрессия снизится, только когда ему сложно будет найти "материал", где хорошо жить и размножаться. Человек стал для коронавируса уютным "домом". Хотим избавиться - должны создать неприемлемые условия.

Принципиально важно - какой вакциной ревакцироваться? Говорят, что на промежуточный курс надо вакцину полегче для организма, не такую бронебойную как "Спутник V"

Александр Харитонов: Это не обязательно. Конечно, надо учитывать особенности организма, тот факт, как перенес первые прививки. Не идти на вакцинацию, если плохо себя чувствуете, обострились старые болячки. Если человек младше 60 лет, у него хороший свой иммунитет - можно сделать и Спутник Lite. Но людям старшего возраста я бы все-таки рекомендовал более стойкую защиту - "Спутник V".

Ревакцинация через полгода - это жесткий срок, как у повторной прививки?

Александр Харитонов: Нет, сроки можно варьировать, немного отсрочивать в зависимости от количества антител, но не затягивать…

Сам процесс записи на ревакцинацию как-то отличается? Нужно ли говорить кодовое слово?

Александр Харитонов: Все точно так же, как на прививку. Через сайт Госуслуг или в любую поликлинику, независимо от места жительства. В выездных пунктах вакцинации. Понятно, что надо сказать, что прививка повторная и указать препарат, если вы его меняете.

Когда человек первый раз полностью привился - ему на сайте Госуслуг присылают сертификат с QR-кодом. После ревакцинации этот документ аннулируется?

Александр Харитонов: Нет, первый документ остается. Получаете второй сертификат, и тот и другой - действительны. Главное - не забывать о сроках их действия.

Когда же делать следующую прививку - ориентируясь на первый или второй?

Александр Харитонов: А вот это - вопрос 2022 года, когда станет понятно: достигли ли мы общественного иммунитета. Если да - то хватит и одной ежегодной вакцинации, нет - придется дополнительно "страховаться".