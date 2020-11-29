Новости

Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
Пострадавшим от пожара в подмосковных Химках окажут помощь 16:10
Большунов стал вторым в пасьюте на этапе КМ по лыжным гонкам 16:00
В Госдуме назвали терактом убийство иранского ученого 15:52
Япония запустила на орбиту спутник-ретранслятор 15:31
Фильм о Зое Космодемьянской выйдет на российские киноэкраны 28 января 15:27
Названа особенность повторного заражения коронавирусом 15:12
Видео: В Японии засняли особо яркую падающую звезду 15:01
В Англии "гуманно" забьют более 10 тысяч индеек из-за птичьего гриппа 14:55
Путин может посетить Тюменскую область 14:54
Сечин рассказал о колебаниях стоимости нефти 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 16:48
Рубрика: Общество

Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов

Текст: Оксана Грибанова

При заболевании коронавирусом, даже если недуг протекает бессимптомно, не исключено поражение легких. То есть, пациент может чувствовать себя практически здоровым, но при компьютерной томографии (КТ) в легких фиксируется воспалительный процесс.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Названа особенность повторного заражения коронавирусом

Как пояснил профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский, сегодня как раз КТ является единственным достоверным способом обнаружить патологию, передает URA.RU.

"Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса - тут только КТ делать", - констатировал специалист, добавив, что в такой ситуации остается надеяться на то, что поражение будет небольшим и пациент относительно быстро восстановится.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов порекомендовал переболевшим COVID-19 практиковать йоговское дыхание, так как это помогает "отрегулировать снабжение организма кислородом" и восстановить все системы организма.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов