Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов

При заболевании коронавирусом, даже если недуг протекает бессимптомно, не исключено поражение легких. То есть, пациент может чувствовать себя практически здоровым, но при компьютерной томографии (КТ) в легких фиксируется воспалительный процесс.

Как пояснил профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский, сегодня как раз КТ является единственным достоверным способом обнаружить патологию, передает URA.RU.

"Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса - тут только КТ делать", - констатировал специалист, добавив, что в такой ситуации остается надеяться на то, что поражение будет небольшим и пациент относительно быстро восстановится.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов порекомендовал переболевшим COVID-19 практиковать йоговское дыхание, так как это помогает "отрегулировать снабжение организма кислородом" и восстановить все системы организма.