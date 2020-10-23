Впервые вуз Минобороны начнет готовить специалистов по робототехнике

В министерстве обороны России сообщили о начале подготовки военных специалистов по принципиально новому направлению. В военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого станут обучать специалистов по применению и обслуживанию робототехники. Отмечается, что ранее для качественной подготовки высококвалифицированных кадров подобного направления в академии был разработан, Министерством науки и высшего образования России утвержден новый Федеральный образовательный госстандарт "Робототехника военного и специального назначения".

В настоящее время в академии уже оборудована научно-исследовательская лаборатория, оснащенная учебно-тренировочными системами, симуляторами, интерактивными и мультимедийными сервисами.

При этом непосредственно сами робототехнические комплексы военного назначения курсанты академии станут осваивать только на старших курсах. Младшие курсы будут обучаться теоретическим знаниям.

В Минобороны отметили, что военная академия продолжит подготовку и других специалистов, в частности, по применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления и интеллектуальных систем вооружения РВСН.

"Это обеспечит обучение офицеров-ракетчиков на новом качественном уровне, ориентированном на перспективные ракетные комплексы", - пояснили в военном ведомстве.

Напомним, в настоящее время обкатку на Магнитогорском испытательном полигоне проходит экспериментальный боевой робот "Маркер".

Тесты уникальной боевой машины проводит Фонд перспективных исследований совместно с Минобороны РФ.

Военная академия РВСН имени Петра Великого с 2015 года дислоцируется в подмосковной Балашихе (филиал - в подмосковном Серпухове). Год образования военного вуза - 1967-й. В 2020 году учебное заведение отметит свое 200-летие.