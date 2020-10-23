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Текст:   Марина Трубилина 
14:56 23.10.2020

Выгоде от льготной ипотеки мешает рост цен на жилье

Ипотека остается самым надежным сегментом кредитования физических лиц, сообщает ДОМ.РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доля просроченной задолженности свыше 90 дней сохраняется на уровне около 1,5%, это один из самых низких уровней за всю историю отечественного ипотечного рынка, отмечается в отчете Аналитического центра компании о предварительных итогах развития рынка ипотеки в III квартале. По другим кредитам населению доля задолженности составляет более 8%, подчеркивает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Фото: iStock
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В сентябре было выдано 180-185 тыс. ипотечных кредитов на 470 млрд рублей. "Таким образом, третий месяц подряд фиксируется абсолютный рекорд объема выдачи ипотеки", - сообщают эксперты. Основные причины роста ипотеки на первичном рынке, отмечают они, это программа ипотеки с господдержкой, на вторичном рынке - отложенный спрос на фоне исторически низких ставок по кредитам. Между тем, потенциал дальнейшего снижения ставок в рыночном сегменте ограничен, говорится в отчете: "В 2022 году по мере восстановления экономики и возвращения инфляции к 4% Банк России ожидает роста ключевой ставки до 5-6%".

Дальнейшее субсидирование ставок по ипотеке при недостаточном росте предложения жилья будет сопровождаться ростом цен на недвижимость, считают аналитики. "В результате действия двух эффектов - снижения ставки по кредиту и увеличения его размера из-за роста цен на жилье - ежемесячный платеж по ипотеке практически не изменится. В этих условиях доступность жилья останется на прежнем уровне, а эффективность программы будет ограниченной", - считают авторы отчета.

Даже сейчас платежи по льготной ипотеке уже сопоставимы с теми, которые год назад вносили заемщики по ипотеке без господдержки, отметила в четверг на заседании президиума Совета Ассоциации банков России председатель правления "Абсолют банка" Татьяна Ушкова. В банке сравнили платежи по кредиту за 50-метровую квартиру в Москве сейчас и год назад. В 2019 году при ставке в 9% заемщик вносил 68 970 рублей ежемесячно, в нынешнем году при ставке в 6,5% платеж составляет 74 438 рублей.

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