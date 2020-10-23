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Вышел русский трейлер фильма "Изгоняющий дьявола: Инсомния"

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    23.10.2020, 17:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован локализованный трейлер австралийского фильма ужасов Awoken, ради пущей привлекательности для отечественного зрителя получившего в России название "Изгоняющий дьявола: Инсомния". И речь там о том, что 5% граждан, страдающих бессонницей, на самом деле нужен не врач, а экзорцист. Так как они весьма настойчиво одолеваемы бесами.

Фото: youtube.com
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"Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек вообще не может спать, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения там не вполне легальных экспериментов над пациентами она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга", - информирует синопсис этого ходульного и крайне истеричного, похоже на то, кинополотна.

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - дебютирующий в полном метре Дэниэл Дж. Филипс.

В ролях: Эрик Томсон ("Театр Рэя Брэдбери"), Бенсон Джек Энтони ("Легенда об Искателе"), Сара Уэст ("Эш против зловещих мертвецов"), Мэттью Крук ("Итальянский Спайдермен"), Адам Овадия ("Побег из Претории"), Мелани Мунт ("Все святые").

В кино - с 26 ноября.

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