Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам"

62-летний американский актер и режиссер Брюс Кэмпбелл, в первую очередь известный ролью Эша Уильямса в "Зловещих мертвецах", одной из главных икон хоррора, некоторое время назад заявил, что попрощался с этим образом. Мол, после сериала "Эш против зловещих мертвецов" пришла пора развесить дробовик и бензопилу на гвозди… Но тут вдруг выясняется, что ситуация не столь однозначна.

На YouTube появилось видео выступления актера в Mahoning Drive-In Theater в Пенсильвании, где Брюс в рамках своего тура после просмотра трех жанровых кинолент со своим участием ответил на вопросы зрителей.

В частности, он подтвердил, что новая киночасть франшизы под названием "Восстание зловещих мертвецов" (Evil Dead Rise) буквально выйдет из леса и переместится в мегаполис - в небоскребы.

При этом, немного позапиравшись, далее Кемпбелл с юмором признал, что все же не исключает до конца своего участия в проекте в символическом камео: "Кто знает?" Впрочем, момент этот все еще спорный - считают наблюдатели, поскольку появление в кадре Кэмпбелла непременно послужит "привязкой" к предыдущим картинам серии. Тогда как авторы планируют что-то свежее.

По предварительным данным, лента сосредоточится на женском персонаже, поиски актрисы еще идут. Также известно, что Сэм Рэйми выступит лишь продюсером предприятия, уступив кресло режиссера молодому постановщику.

Сроки пока не обозначены.