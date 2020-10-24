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24.10.2020 19:26
Рубрика: Спорт

Фигуристка Щербакова намерена реабилитироваться после ошибки

Текст: Анна Козина

Призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на обидную ошибку по ходу проката короткой программы на третьем этапе Кубка России, который проходит в Сочи.

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Щербакова не смогла чисто исполнить каскад "лутц-риттбергер". Второй прыжок оказался только двойным. Из-за этого она уступила лидерство Дарье Усачевой.

- После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы, - приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Не хочется разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание реабилитироваться завтра.

Спортсменка также отметила изменения в костюме.

- Мы подрезали юбку, за счет чего цвет платья стал более насыщенным, - сказала Анна. - Усилили цвет перчаток. Получился такой глубокий цвет, что, как мне кажется, сливается с сильной музыкой.

Спорт Фигурное катание

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