Фигуристка Щербакова намерена реабилитироваться после ошибки

Призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как отреагировала на обидную ошибку по ходу проката короткой программы на третьем этапе Кубка России, который проходит в Сочи.

Щербакова не смогла чисто исполнить каскад "лутц-риттбергер". Второй прыжок оказался только двойным. Из-за этого она уступила лидерство Дарье Усачевой.

- После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы, - приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Не хочется разбираться сейчас, что произошло. Сейчас у меня одно желание реабилитироваться завтра.

Спортсменка также отметила изменения в костюме.

- Мы подрезали юбку, за счет чего цвет платья стал более насыщенным, - сказала Анна. - Усилили цвет перчаток. Получился такой глубокий цвет, что, как мне кажется, сливается с сильной музыкой.