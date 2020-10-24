Франция отозвала посла из Анкары для консультаций

В ответ на грубые слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес главы Франции Эммануэля Макрона Париж отозвал посла из Анкары для консультаций, сообщает телеканал BFMTV.

"Избыток и грубость - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики. Она становится опасной во всех отношениях", - заявили в канцелярии президента.

После убийства в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати, которое совершил радикально настроенный этнический чеченец, Макрон обещал защитить светские ценности государства от исламистов. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект. Предлагается также совместно с Советом мусульман во Франции создать организацию, которая поможет построить "просвещенный ислам".

Эти слова и вызвали гнев Эрдогана. В ходе телеобращения он заявил, что только человек, страдающий психическими расстройствами, может так говорить о миллионах мусульман. Президент Турции предположил, что Европа "открывает фронт против мусульман" и тем самым приближает свой конец".

Президент Турции также указал на растущую ксенофобию и исламофобию в Европе. "Атака на мусульман стала одним из важнейших инструментов, с помощью которого европейские политики могут скрыть свою несостоятельность", - возмущался Эрдоган.