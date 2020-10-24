Указ губернатора Иркутской области от 23 октября 2020 года № 299-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

"Основными направлениями работы горячей линии Правительства Иркутской области является информирование граждан по вопросам, связанным с работой поликлиник в Иркутской области, диагностикой новой коронавирусной инфекции (COVID-19), транспортным обеспечением при перевозке медицинских работников, оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи.

Горячая линия Правительства Иркутской области организуется по территориальному принципу, исходя из необходимости организации не менее 16 автоматизированных рабочих мест для обработки вызовов, поступающих из города Иркутска и Иркутского районного муниципального образования, не менее 2 автоматизированных рабочих мест на каждый муниципальный район Иркутской области, городской округ Иркутской области (за исключением Иркутского районного муниципального образования, города Иркутска).";

2) дополнить пунктами 101 - 103 следующего содержания:

"101. Министерству здравоохранения Иркутской области (Данилова А.Н.):

1) определить во взаимодействии с руководителями соответствующих медицинских организаций должностных лиц, ответственных за координацию работы поликлиник в Иркутской области, выездных бригад скорой медицинской помощи, проведения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) при проведении лабораторного обследования лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководствоваться приоритетностью, определенной приложением № 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 27.05.2020 № 46 "Об организации обследования населения Иркутской области на COVID-19" (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 28 мая 2020 года № 48). Лабораторные обследования категорий лиц, указанных в приложении № 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 27.05.2020 № 46 "Об организации обследования населения Иркутской области на COVID-19" (в редакции постановления от 28 мая 2020 года № 48), за исключением работников при вахтовом методе работы до начала работы в организациях, а также самостоятельно обратившихся за обследованием граждан, проводятся за счет средств областного бюджета и бюджета фонда обязательного медицинского страхования;

3) обеспечить во взаимодействии с Иркутским филиалом публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.), руководителями соответствующих медицинских организаций организацию переадресации звонков, поступающих в поликлиники Иркутской области, в случае недозвона на горячую линию Правительства Иркутской области.

102. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.) назначить должностное лицо, ответственное за обеспечение технической поддержки бесперебойной работы горячей линии Правительства Иркутской области.

103. Рекомендовать Иркутскому государственному медицинскому университету (Малов И.В.), Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (Корняков М.В.), Иркутскому государственному университету (Шмидт А.Ф.) ежедневно направлять студентов для участия в работе горячей линии Правительства Иркутской области с трехсменным графиком с 08:00 до 23:00 по пять человек в смене.";

3) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) имеющих компьютерные томографы - обеспечить проведение КТ-исследований пациентам с подозрением на внебольничную пневмонию в круглосуточном режиме по направлению медицинских организаций.";

в пункте 7:

дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) организации, управляющие многоквартирными домами - провести собрания собственников помещений в многоквартирном доме с целью направления собранных средств в составе платы за жилье на дезинфекцию общего имущества в многоквартирном доме, мест общего пользования в многоквартирном доме раз в неделю;";

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

"19) осуществляющие перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом - обеспечить дезинфекцию всех контактных поверхностей после каждого рейса; проводить полную дезинфекцию транспортных средств не менее двух раз в день";";

4) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в пункте 5:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"при условии соблюдения режима работы ресторана, кафе, столовой, буфета, бара, закусочной и иного предприятия общественного питания - с 7-00 часов до 23-00 часов по местному времени.";

пункт 6 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

"3) заселение отдыхающих при наличии отрицательного результата анализа на коронавирусную инфекцию, полученного не позднее чем за два дня до отъезда в организацию;

4) допуск к работе сотрудников организаций (включая сотрудников по совместительству, персонал, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных и обслуживающих оборудование организаций) со справками об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, выданными не ранее, чем за семь дней до выхода на работу.";

5) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строками 40-44 следующего содержания:

40. ОГБУЗ "Районная больница п. Мама"

41. ОГБУЗ "Боханская районная больница"

42. ОГБУЗ "Аларская районная больница"

43. ОГБУЗ "Зиминская городская больница"

44. ФГБУЗ Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук";

6) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:

"51. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) принять необходимые меры для организации осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на территории Иркутской области с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

52. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителям частных образовательных организаций:

1) обеспечить организацию осуществления образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

2) установить с 26 октября 2020 года по 8 ноября 2020 года включительно каникулы для обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого подпункта 3 пункта 1.

Абзац восьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего указа вступает в силу через семь календарных дней после дня официального опубликования настоящего указа.

И.И.Кобзев







