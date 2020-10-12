Указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавнрусной инфекции (COVID-19)", с учетом решений, принятых на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавнрусной инфекции Covid-19 на территории Иркутской области 8 октября 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Установить, что на территории Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" с 18 марта 2020 года введен и действует режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавнрусной инфекции (COVID-19)".

Установить для Ольховского районного муниципального образования, Иркутского районного муниципального образования, муниципального образования Слюдянский район с учетом повышенной туристической привлекательности территорий указанных муниципальных образований Иркутской области особенности ограничительных мероприятий в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленным настоящим указом.

3. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) (приложение 1 к настоящему указу).

4. Установить Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, и работодателей, применяющих вахтовый метод работы, метод сезонных работ (приложение 2 к настоящему указу).

5. Приостановить (ограничить) на период до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей в соответствии с указанным в настоящем пункте Перечнем.

Установить Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение 3 к настоящему указу).

6. Определить Перечень сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятии по предупреждению чрезвычайной ситуации, а также выполняемых ими мер (приложение 4 к настоящему указу).

7. Утвердить Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей (приложение 5 к настоящему указу).

8. Определить Порядок информирования населения о введении на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения (приложение 6 к настоящему указу).

9. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

10. В целях своевременного информирования граждан о режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по вопросам. связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), министерству экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организовать работу горячей линии Правительства Иркутской области по номеру телефона 8(3952)399-999.

11. Определить ответственным исполнительным органом государственной власти Иркутской области за взаимодействие с предпринимательским сообществом министерство экономического развития Иркутской области (Соболь Я.В.).

12. Заместителю Губернатора Иркутской области Козлову Л.В. обеспечить контроль (мониторинг) за поставками и наличием необходимого запаса лекарственных, профилактических средств, средств индивидуальной зашиты.

13. Заместителю Губернатора Иркутской области - руководителю администрации Усть-Ордынского Бурятскою округа Прокопьеву А.Л. обеспечивать взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями по организационным вопросам профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией среди лиц, привлекаемых к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ, а также для организации работы обсерваторов.

14. Заместителю Губернатора Иркутской области Бунёву A.Ю. обеспечить координацию работы по предупреждению и пресечению нарушений настоящего указа, осуществлению профилактических мероприятии, контролю за исполнением настоящего указа, привлечению виновных лиц к ответственности.

15. Заместителю Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. в целях организации оперативного рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории Иркутской области ситуаций санитарно-эпидемиологического неблагополучия, обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций по вопросам осуществления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, информирования о ситуации, сложившейся на территории Иркутской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить функционирование санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, организовать во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по иркутской области работ) медицинских организаций, проводящих лабораторные исследования.

16. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего указа, осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

17. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго пункта 5 приложения 4 к настоящему указу, который вступает в силу с 20 октября 2020 года.

18. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







