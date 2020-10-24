Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз находится в больнице. У него диагностирован коронавирус. Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в Instagram.

"Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности", - написал он.

Пока неизвестно контактировал ли с ним Нурмагомедов, который в субботу в Абу-Даби проводит защиту титула против американца Джастина Гэтжи. Однако бойцы и члены их команд регулярно сдают тесты на коронавирус и пока в окружении чемпиона не было положительных результатов.