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24.10.2020 10:53
Рубрика: Спорт

Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом

Текст: Максим Домчев

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз находится в больнице. У него диагностирован коронавирус. Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP
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"Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности", - написал он.

Пока неизвестно контактировал ли с ним Нурмагомедов, который в субботу в Абу-Даби проводит защиту титула против американца Джастина Гэтжи. Однако бойцы и члены их команд регулярно сдают тесты на коронавирус и пока в окружении чемпиона не было положительных результатов.

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