Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с коронавирусом

Менеджер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз находится в больнице. У него диагностирован коронавирус. Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в Instagram.
"Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности", - написал он.
Пока неизвестно контактировал ли с ним Нурмагомедов, который в субботу в Абу-Даби проводит защиту титула против американца Джастина Гэтжи. Однако бойцы и члены их команд регулярно сдают тесты на коронавирус и пока в окружении чемпиона не было положительных результатов.
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Attention friends and colleagues, I was diagnosed with Covid-19 this week and am recovering in the hospital. I want to get the word out, so that anyone who has been in contact with me or others around me can take necessary precautions. Thank you so much, and be safe ❤️