Министр спорта РФ назвал нападение на арбитра в Грозном безобразием

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал инцидент после матча молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак" безобразием и надеется, что виновные понесут наказание.

Так Олег Матыцин прокомментировал избиение арбитра Богдана Головко, которому после матча, как сообщила РПЛ, сотрудник грозненского клуба нанес удары.

РФС и РПЛ уже начали расследование этого инцидента.

"Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт - это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена", - сказал министр в эфире канала "Матч! Страна".

Матыцин уверен, что в будущем избежать подобного можно будет за счет культуры отношений и определенных санкций.